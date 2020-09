Commisso: “Chiesa? Se arrivano le offerte giuste andrà via. Lui vuole rimanere in Italia” (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90° Minuto. “Iachini si è meritato la conferma perché ha fatto bene. Arrivato in periodo molto negativo per noi, ha fatto benissimo, e ci ha portato a 58 punti. Nella mia vita, quando uno fa bene, merita la mia fiducia, anche se sa che deve fare meglio dell’anno scorso. Gli abbiamo dato una squadra più forte di quella dello scorso anno, e spero che la nostra squadra possa fare molto meglio. Sono contento, perché dopo un inizio difficile rispetto allo scorso anno, quest’anno abbiamo vinto già la prima giornata”. Sul mercato, in particolare su Chiesa e Castrovilli: “Castrovilli rimarrà sicuramente con noi, Chiesa l’ho già detto, se arrivano le offerte ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90° Minuto. “Iachini si è meritato la conferma perché ha fatto bene. Arrivato in periodo molto negativo per noi, ha fatto benissimo, e ci ha portato a 58 punti. Nella mia vita, quando uno fa bene, merita la mia fiducia, anche se sa che deve fare meglio dell’anno scorso. Gli abbiamo dato una squadra più forte di quella dello scorso anno, e spero che la nostra squadra possa fare molto meglio. Sono contento, perché dopo un inizio difficile rispetto allo scorso anno, quest’anno abbiamo vinto già la prima giornata”. Sul mercato, in particolare su Chiesa e Castrovilli: “Castrovilli rimarrà sicuramente con noi, Chiesa l’ho già detto, sele...

