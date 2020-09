Come installare i widget in Windows 10 usando la Xbox game bar (Di domenica 20 settembre 2020) Utilizzando la Xbox game Bar, nota anche Come Modalità gioco, possiamo aggiungere una serie di widget a Windows 10, con alcune funzioni interessanti. La Xbox game Bar è una funzione standard dell’ultima versione del sistema operativo. Pensata per il gioco, dispone anche di qualche altra funzione interessante, fra cui quella di permetterci di usare nuovamente i widget in Windows 10. La barra ha numerose funzioni ed ha anche la possibilità di venir personalizzata secondo il nostro gusto attraverso l’inclusione di una vasta gamma di widget, programmini che si impegnano a monitorare dati Come l’utilizzo di GPU,CPU e molte altre cose. Grazie alla presenza di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Utilizzando laBar, nota ancheModalità gioco, possiamo aggiungere una serie di10, con alcune funzioni interessanti. LaBar è una funzione standard dell’ultima versione del sistema operativo. Pensata per il gioco, dispone anche di qualche altra funzione interessante, fra cui quella di permetterci di usare nuovamente iin10. La barra ha numerose funzioni ed ha anche la possibilità di venir personalizzata secondo il nostro gusto attraverso l’inclusione di una vasta gamma di, programmini che si impegnano a monitorare datil’utilizzo di GPU,CPU e molte altre cose. Grazie alla presenza di ...

Vecchi_Paolo : @arturodicorinto @ilmanifesto @PaolaPisano_Min @Accenture @Leonardo_IT @_vecna @matomo_org @PrivacyBadger E' per qu… - MarioOl46174432 : RT @GaminghwIT: Come installare i driver della scheda video - Guida informatica - RaffaeleTamigi : RT @GaminghwIT: Come installare i driver della scheda video - Guida informatica - GaminghwIT : Come installare i driver della scheda video - Guida informatica - mxchilicious : il modo in cui voglio ios14 ma per il sette non è disponibile ?????? watch me installare cocoapp o come si chiama per avere le icon carine -