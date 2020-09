CentotrentunoC : #SassuoloCagliari | Eusebio Di Francesco commenta così dopo il pari di Reggio Emilia: 'Risultato corretto, ma c'è u… - ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Risultato giusto. Bello rivedere tanti amici a Sassuolo' - - Sportellate_it : Di Francesco ad un passo dall'esordio vincente, ma una perla di Bourabia fissa il risultato in parità.… - CentotrentunoC : #SassuoloCagliari #SerieA | Arriva un pareggio nella prima uscita del #Cagliari di Eusebio Di Francesco che ha sogn… - forzaroma : #SerieA, #SassuoloCagliari 1-1: esordio amaro per Di Francesco sulla panchina dei sardi -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

REGGIO EMILIA. Un buon Cagliari ha rischiato di fare il colpaccio in apertura di campionato sul campo del Sassuolo. Il "Cholito" Simeone ha bagnato la sua nuova maglia numero 9 con un gol di testa qua ...All'87' però, quando Di Francesco assaporava già la prima vittoria stagionale sulla panchina dei sardi, è arrivato il pareggio di Bourabia direttamente su calcio di punizione. Nel primo tempo meglio ...La partita Sassuolo – Cagliari del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A REGGIO EMILIA – Nel tardo pomerigg ...