Ballando con le Stelle, Paolo Conticini: "Temevo di avere il Covid, quando ho avuto l'esito del tampone sono crollato e ho pianto" (Di domenica 20 settembre 2020) La pandemia ha messo a dura prova tutta la produzione di "Ballando Con Le Stelle". Lo show di Rai Uno era già ai nastri di partenza lo scorso marzo, ma il lockdown ha rimesso in gioco tutto. Si era anche pensato a qualche soluzione alternativa per le coppie in gara, come coreografie senza contatto fisico, tutte ipotesi poi naufragate per evitare di snaturare il format di punta della rete ammiraglia Rai. Nonostante tutto però il Covid-19 in altre circostanze ha intralciato il percorso del programma. Prima il caso di positività di uno dei concorrenti, il pugile Daniele Scardina che a fine agosto ha fatto dei controlli ed è poi risultato positivo. Dopo la quarantena e ulteriori analisi, Scardina è risultato idoneo ad entrare in gara. Diverso il caso dell'insegnante Samuel Peron, che ...

