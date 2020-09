Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Spari in spiaggia davanti agli occhi atterriti dei bagnanti. E' accaduto stamani a Torvaianica, sul litorale vicino a Roma. Erano le 10.30 circa quando due uomini a volto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Spari indavanti agli occhi atterriti dei bagnanti. E' accaduto stamani a Torvaianica, sul litorale vicino a Roma. Erano le 10.30 circa quando due uomini a volto ...

MediasetTgcom24 : Agguato in spiaggia sul litorale romano: un ferito #torvaianica - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Agguato in spiaggia a #Torvaianica vicino #Roma. Ferito un pregiudicato da due persone giunte in sella ad uno scooter #AN… - AnsaRomaLazio : Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola. Vicino a Roma, paura tra i bagnanti. Vittima ha precedenti droga… - iconanews : Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola - CorriereQ : Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola -