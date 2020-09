Vergogna Conte, non andava in Lombardia per paura del Covid (Di sabato 19 settembre 2020) Un premier che si dovrebbe Vergognare. Dal Corriere della Sera di oggi, nell'articolo di Francesco Verderami, un particolare davvero disgustoso sulla personalità del presidente del Consiglio. In Lombardia la gente moriva a grappoli. Lui si presentò a Bergamo di notte. E andava di corsa. Il perché lo scopriamo solo oggi. “Il presidente della Lombardia Fontana chiese al presidente del consiglio di testimoniare la vicinanza dell'esecutivo con una sua visita, e si sentì inizialmente rispondere: ‘Vediamo, se poi mi ammalo come si fa?'”. Che Vergogna, che pena, se stesso prima di tutti. E se ti ammali ti curi, caro Conte, esattamente come capitò e capita a tutti gli italiani colpiti dal coronavirus. Un atteggiamento ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Un premier che si dovrebbere. Dal Corriere della Sera di oggi, nell'articolo di Francesco Verderami, un particolare davvero disgustoso sulla personalità del presidente del Consiglio. Inla gente moriva a grappoli. Lui si presentò a Bergamo di notte. Edi corsa. Il perché lo scopriamo solo oggi. “Il presidente dellaFontana chiese al presidente del consiglio di testimoniare la vicinanza dell'esecutivo con una sua visita, e si sentì inizialmente rispondere: ‘Vediamo, se poi mi ammalo come si fa?'”. Che, che pena, se stesso prima di tutti. E se ti ammali ti curi, caro, esattamente come capitò e capita a tutti gli italiani colpiti dal coronavirus. Un atteggiamento ...

tempoweb : Vergogna Conte, non andava in Lombardia per paura del Covid #giuseppeconte #coronavirus #covid #lombardia… - FrancaAmato1 : Nessuna parata governativa al funerale del povero don Roberto. Conte & compagni di merende non lo hanno ritenuto de… - DeniaMazzola : RT @Corriere: Stati generali, Salvini replica a Conte: «Questo signore non conosce vergogna» - traveler_69 : ci sono funerali e funerali .... violenza e violenza ?!?! @conte @nzingaretti ....PERSONE E GENTE DI MERDA !!!!… - ifea1954 : @RadioSavana Azzolina e Conte , non vi prende un po’ di vergogna?? @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT -

