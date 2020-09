TikTok e WeChat, le app bannate dagli Usa: Cina minaccia rappresaglie (Di sabato 19 settembre 2020) Sono TikTok e WeChat le app cinesi bannate dagli Usa, per proteggere la sicurezza nazionale. Così la Cina minaccia rappresaglie, a causa del provvedimento. Gli Usa hanno deciso di bannare… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Sonole app cinesiUsa, per proteggere la sicurezza nazionale. Così la, a causa del provvedimento. Gli Usa hanno deciso di bannare… L'articolo proviene da .

repubblica : Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - Agenzia_Ansa : #Usa, divieto per #WeChat e #TikTok a partire da domenica. 'La #Cina usa app per minacciare sicurezza nazionale'… - fabiochiusi : La cosa forse più stupida del ban di Trump a TikTok e WeChat è che conferma, suo malgrado, il predominio del modell… - pcexpander : SmartWorld News Podcast – Ban di TikTok e WeChat, nuovi dispositivi in Italia e giochi gratis su Epic Games Store… - krishnadeltoso : Ritorsioni? Chissà, magari bloccheranno Google, YouTube e Whatsapp? Ah, no, quelli li hanno già bloccati da anni! ??… -