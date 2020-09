San Gennaro, il cardinale Sepe: Dio ci è vicini in un tempo così terribile (Di sabato 19 settembre 2020) “Il nostro cuore e’ pieno di gratitudine per il nostro Padre, che ci e’ vicini e ci accompagna in questo tempo cosi’ terribile di coronavirus”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, in occasione delle celebrazioni di San Gennaro, patrono della citta’ e della Campania. “La sua misericordia e’ senza fine – ha affermato- perche’ laddove c’e’ un solo uomo che soffre Dio e’ con lui”. “Il sangue del nostro San Gennaro era gia’ del tutto sciolto – ha sottolineato in riferimento al momento in cui ha prelevato l’ampolla dalla cappella dove e’ custodito – segno di amore, bonta’, vicinanza di Dio, della vicinanza di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) “Il nostro cuore e’ pieno di gratitudine per il nostro Padre, che ci e’e ci accompagna in questocosi’di coronavirus”. Lo ha detto ilCrescenzio, arcivescovo metropolita di Napoli, in occasione delle celebrazioni di San, patrono della citta’ e della Campania. “La sua misericordia e’ senza fine – ha affermato- perche’ laddove c’e’ un solo uomo che soffre Dio e’ con lui”. “Il sangue del nostro Sanera gia’ del tutto sciolto – ha sottolineato in riferimento al momento in cui ha prelevato l’ampolla dalla cappella dove e’ custodito – segno di amore, bonta’, vicinanza di Dio, della vicinanza di ...

SkyTG24 : #Napoli, si ripete prodigio liquefazione del sangue di San Gennaro - fanpage : Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli #19settembre - Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - AnnalisaAglioti : TROISI: San Gennà, io so' cliente e voglio 'o trattamento... Gennà... ARENA: Gennaro? TROISI: Io ci sto in buoni ra… - giuseppe_riniti : Durante il martirio si racconta che una donna raccolse il suo sangue in alcune ampolle custodite, insieme al cranio… -