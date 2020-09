S.W.A.T. 3 torna su Rai2 con Bull 4 che raddoppia: anticipazioni 19, 23 e 26 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Un’altra serata crime ci attende su Rai2 dove torneranno in onda in coppia S.W.A.T. 3 e Bull 4. Dopo l’ottimo risultato della scorsa settimana, le due serie tv occuperanno ancora la prima serata della rete giovane della tv pubblica in un sabato serata davvero affollato. Da una parte il ritorno di Milly Carlucci con Ballando con le Stelle 2020, dall’altra Tu si Que Vales che la scorsa settimana ha portato a casa uno share superiore al 27%, ci sarà davvero spazio per le serie tv di Rai2? Siamo sicuri che i fedelissimi non cambieranno canale soprattutto perché gli amanti di Bull 4 potranno contare su un doppio appuntamento ovvero quello di oggi e quello di mercoledì, entrambi in seconda serata. Ad aprire le danze sarà come sempre S.W.A.T. 3 in onda dalle 21.20 circa con ben ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Un’altra serata crime ci attende sudove torneranno in onda in coppia S.W.A.T. 3 e4. Dopo l’ottimo risultato della scorsa settimana, le due serie tv occuperanno ancora la prima serata della rete giovane della tv pubblica in un sabato serata davvero affollato. Da una parte il ritorno di Milly Carlucci con Ballando con le Stelle 2020, dall’altra Tu si Que Vales che la scorsa settimana ha portato a casa uno share superiore al 27%, ci sarà davvero spazio per le serie tv di? Siamo sicuri che i fedelissimi non cambieranno canale soprattutto perché gli amanti di4 potranno contare su un doppio appuntamento ovvero quello di oggi e quello di mercoledì, entrambi in seconda serata. Ad aprire le danze sarà come sempre S.W.A.T. 3 in onda dalle 21.20 circa con ben ...

Che tempo che fa compie 18 anni torna sulla terza rete dove è nato il 13 settembre 2003. Successivamente il programma si è trasferito, prima su Rai 1 e successivamente su Rai 2. Adesso torna a casa. C ...

Monza. Sarà il Monza ad aprire il grande stile in campionato di serie B. I biancorossi, finalmente tornati nella serie cadetta dopo 19 anni di purgatorio, giocheranno la prima partita in casa con i fe ...

Chi è Carolina Rey, concorrente di Tale e Quale Show 2020? Conosciamo dettagli e informazioni su Carolina Rey, nel cast di Tale e Quale Show 2020, talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che tor ...

