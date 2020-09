“Passare al bosco” | la lezione di Jünger per la sopravvivenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Il 20 e 21 settembre prossimi – Conte permettendo – gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul voto per il taglio dei parlamentari. Ora, senza entrare nel merito, concentriamoci sull’elettore che si trova in cabina con di fronte la scheda. Due sole le scelte: sì o no. Questa è la prima immagine con la quale si apre il “Trattato del Ribelle” di Ernst Jünger, stimolante lettura che soprattutto in questo periodo di crisi può fornire numerosi spunti di riflessione. Soffocare gli uomini liberi Quando venne pubblicato per la prima volta nel 1951, il longevo filosofo e romanziere tedesco – sia in termini di pensiero che di vita con i suoi centodue anni – era sulla soglia della sessantina e quest’anno ricorrono i trent’anni dalla prima edizione italiana Adelphi. L’opera consiste in ...