Oliviero Toscani sulle minigonne a scuola: "Se un professore guarda non vuol dire che in automatico molesti o violenti' (Di sabato 19 settembre 2020) "Non è che allungando le gonne si toglie ai professori e agli alunni maschi il vizio di guardare. Che poi va anche detto che ciò che è bello può e deve essere ammirato. Se anche un professore guardasse una ragazza, non vorrebbe dire che automaticamente poi la violenti o la molesti. Purtroppo questa mentalità fa parte di un retaggio secolare, che difficilmente verrà superato in breve tempo.Alla base c'è una cultura religiosa, cattolica e ipocrita che ha generato un maschilismo che, senza distinzioni, appartiene anche alle donne stesse, come nel caso di questa vicepreside. E' una cosa stupida, da imbecilli, ma difficilmente superabile". Lo dice all'AdnKronos il fotografo Oliviero

