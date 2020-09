Oggi messa in suffragio di don Roberto, ci sarà card. Krajewski (Di sabato 19 settembre 2020) Una messa in suffragio di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso da un migrante senzatetto, si terrà Oggi, sabato 19 settembre nella Cattedrale. Saranno presenti i familiari, i fedeli delle parrocchie di Regoledo - dove è nato e cresciuto, Gravedona, Lipomo, della Comunità "Beato Giovanbattista Scalabrini", dove ha esercitato il suo ministero pastorale e, non ultimi, i fratelli a le sorelle ai quali egli ha voluto più bene: i poveri della città. Una nota della diocesi informa che verranno allestiti tre maxi schermi nelle piazze Grimoldi, Verdi e Cavour. Saranno disponibili dispenser con liquido igienizzante per le mani ed, eventualmente, le mascherine per chi ne fosse sprovvisto.Saranno presenti il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) Unaindi donMalgesini, il sacerdote di Como ucciso da un migrante senzatetto, si terrà, sabato 19 settembre nella Cattedrale. Saranno presenti i familiari, i fedeli delle parrocchie di Regoledo - dove è nato e cresciuto, Gravedona, Lipomo, della Comunità "Beato Giovanbattista Scalabrini", dove ha esercitato il suo ministero pastorale e, non ultimi, i fratelli a le sorelle ai quali egli ha voluto più bene: i poveri della città. Una nota della diocesi informa che verranno allestiti tre maxi schermi nelle piazze Grimoldi, Verdi e Cavour. Saranno disponibili dispenser con liquido igienizzante per le mani ed, eventualmente, le mascherine per chi ne fosse sprovvisto.Saranno presenti ilinale Konrad, Elemosiniere ...

