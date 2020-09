Navalny in piedi, ma 'guarigione non vicina' (Di sabato 19 settembre 2020) MOSCA, 19 SET - Alexei Navalny ha pubblicato sul suo account Instagram una nuova foto. Questa volta l'oppositore russo è ritratto in piedi, mentre scende le scale dell'ospedale la Charité di Berlino. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020) MOSCA, 19 SET - Alexeiha pubblicato sul suo account Instagram una nuova foto. Questa volta l'oppositore russo è ritratto in, mentre scende le scale dell'ospedale la Charité di Berlino. ...

MOSCA, 19 SET - Alexei Navalny ha pubblicato sul suo account Instagram una nuova foto. Questa volta l'oppositore russo è ritratto in piedi, mentre scende le scale dell'ospedale la Charité di Berlino.

"Ci sono ancora molti problemi da risolvere - scrive il dissidente russo nel suo post - ma i fantastici medici dell'ospedale universitario Charité di Berlino hanno risolto il problema principale ?Coll ...

