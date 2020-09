Morta Ruth Bader Ginsburg | seconda giudice donna della Corte Suprema

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Negli Stati Uniti, era nota come «Notorious Rgb», e il nomignolo, mutuato dalla cultura hip hop, ben aiutava a comprendere il fascino pop di una donna che mai si è accontentata del solo successo professionale. Ruth Bader Ginsburg, secondo giudice donna ad essere nominato alla Corte Suprema, è morta a 87 anni, nella notte tra il 18 e il 19 settembre. «È stata un colosso della legge», capace di dimostrare come si possa «essere in disaccordo senza perciò essere sgradevoli con i colleghi che siano portatori di prospettive diverse», ha twittato Donald Trump, mentre Hillary Clinton ha ricordato come la Ginsburg abbia «abbia spianato la strada a molte donne, inclusa me. Non ci sarà mai un’altra come lei». In grado di farsi portavoce di temi che avrebbero dovuto essere naturali: di istanze di uguaglianza, giustizia sociale e progresso.