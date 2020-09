Milik, ultimi problemi da risolvere con il Napoli prima del via libera definitivo (Di sabato 19 settembre 2020) Serve ancora un po’ di pazienza prima di vedere Arkadiusz Milik con la maglia della Roma: ultimi dettagli da sistemare Servirà ancora un po’ di pazienza e poi Arkadiusz Milik sarà un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, il polacco deve ancora risolvere alcune questioni con il club, in modo particolare la multa e la causa civile intentata da De Laurentiis per la famosa storia dell’ammutinamento. Il Napoli non si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine. Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Serve ancora un po’ di pazienzadi vedere Arkadiuszcon la maglia della Roma:dettagli da sistemare Servirà ancora un po’ di pazienza e poi Arkadiuszsarà un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, il polacco deve ancoraalcune questioni con il club, in modo particolare la multa e la causa civile intentata da De Laurentiis per la famosa storia dell’ammutinamento. Ilnon si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine. Di fattoper raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. ...

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - TuttoASRoma : Milik, ultimi problemi da risolvere a Napoli - sportli26181512 : Dzeko chiama la Juve: Pirlo manda una macchina a prenderlo!: Il bosniaco va a Verona pensando ai bianconeri: andrà… - MetalMetthiu78 : @AMasterPotato Anche Milik doveva andare via a zero, ma poi a parte Montolivo e De Vrij n'ho visti pochi in questi… - infoitsport : Milik, il Corriere di Roma rivela: 'Il Napoli non gli ha pagato gli ultimi stipendi. Va sistemato un aspetto' -