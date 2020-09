LaLiga | vittorie per Villarreal | Getafe e Celta Vigo

(Di sabato 19 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico, Real e Barcellona per il trionfo finale., il programma della seconda giornata Nelle sfide di sabato successi interni perche hanno conquistato la prima vittoria in stagione. Sabato 19 settembre 2020-Eibar 2-1 (50′ Kike, 63′ Moreno, 71′ Alcacer)-Osasuna 1-0 (54′ Mata)-Valencia 2-1 (13′, 57′ Aspas (C), 46′ Gomez)Athletic Bilbao-Barcellona ...

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga vittorie

La Notizia Sportiva

Il Liverpool fa 4-3 in casa con neo promosso Leeds, a Parigi cinque rossi e vittoria finale per l’OM Dopo la Ligue 1 ed in attesa della Serie A, in questo fine settimana sono ripartiti sia il campiona ...Le squadre nel loro stadio vincono tradizionalmente più partite rispetto a quelle giocate in trasferta, grazie all’impatto e al supporto dei fans. Il 304esimo Post settimanale del CIES Football Observ ...La Liga che ha visto il calendario cambiato a poche ore dal via nell'ambito della lite tra Federazione e Lega comincia con il derby valenciano. Al Mestalla, di fronte Valencia e Levante. E, come spieg ...