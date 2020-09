Focolaio in un’industria conserviera | altri otto casi positivi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sonooggi in provincia di Salerno. La maggiore parte deiè riconducibile all’industriadi Altavilla dove già nei giorni scorsi si erano registrati dei. In particolare tre nuovisono stati rilevati in cittadini residenti a Battipaglia equattro ad Eboli. Si tratta in maggioranza di cittadini extracomunitari, correlati airiscontrati nelle attività produttive che hanno datonei giorni scorsi. Infine un caso a Centola. L'articoloin un’industria...