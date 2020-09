Elezioni, molte defezioni tra gli scrutatori per paura del contagio (Di sabato 19 settembre 2020) Sulle Elezioni di questo weekend, pesa il timore di contagi da Covid-19: boom di defezioni tra presidenti di seggio e scrutatori La tornata elettorale di questo weekend, tra referendum, Elezioni regionali ed Elezioni Comunali (in alcuni territori del nostro Paese), rischia di essere irrimediabilmente segnata dai timori legati al contagio da Covid-19. In queste ore, infatti, diverse Regioni da Nord a Sud registrano numerose defezioni tra i presidenti di seggio, nominati dalla Corte d’Appello, e gli scrutatori, specie quelli designati nei cosiddetti “seggi Covid” cioè allestiti negli ospedali o per permettere ai pazienti in isolamento di espletare il proprio diritto al voto. Nella città ligure di Imperia circa 114 su 180 ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Sulledi questo weekend, pesa il timore di contagi da Covid-19: boom ditra presidenti di seggio eLa tornata elettorale di questo weekend, tra referendum,regionali edComunali (in alcuni territori del nostro Paese), rischia di essere irrimediabilmente segnata dai timori legati alda Covid-19. In queste ore, infatti, diverse Regioni da Nord a Sud registrano numerosetra i presidenti di seggio, nominati dalla Corte d’Appello, e gli, specie quelli designati nei cosiddetti “seggi Covid” cioè allestiti negli ospedali o per permettere ai pazienti in isolamento di espletare il proprio diritto al voto. Nella città ligure di Imperia circa 114 su 180 ...

