Doom Eternal: l’arrivo su Nintendo Switch non è così lontano (Di sabato 19 settembre 2020) In una recente intervista durante il PAX Online, il produttore esecutivo di Doom Eternal ha parlato della versione per Nintendo Switch del gioco Doom Eternal è stato un ritorno assai gradito dai fan della serie degli FPS nudi e crudi in generale. Il gioco ha riscosso un successo sorprendente, e anche noi di tuttoteK ce ne siamo profondamente innamorati, tanto da scriverne due recensioni: una per la campagna single player, l’altra per il meno convincente multiplayer. Ne abbiamo scritto a bizzeffe, poi, utilizzando le da voi apprezzatissime guide. Siamo partiti dalla guida sul come migliorare e potenziare le armi, per passare alle migliori rune da utilizzare, i migliori Cristalli delle Sentinelle, la nostra guida alle migliori modifiche per ogni arma e i nostri ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 settembre 2020) In una recente intervista durante il PAX Online, il produttore esecutivo diha parlato della versione perdel giocoè stato un ritorno assai gradito dai fan della serie degli FPS nudi e crudi in generale. Il gioco ha riscosso un successo sorprendente, e anche noi di tuttoteK ce ne siamo profondamente innamorati, tanto da scriverne due recensioni: una per la campagna single player, l’altra per il meno convincente multiplayer. Ne abbiamo scritto a bizzeffe, poi, utilizzando le da voi apprezzatissime guide. Siamo partiti dalla guida sul come migliorare e potenziare le armi, per passare alle migliori rune da utilizzare, i migliori Cristalli delle Sentinelle, la nostra guida alle migliori modifiche per ogni arma e i nostri ...

