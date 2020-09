Covid e Alzheimer, al Gemelli nuovi sistemi per consulti a distanza (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dall’emergenza Covid-19 è scaturito un ripensamento sulle modalità di assistenza per le persone affette da Alzheimer e per i loro familiari. E’ quanto emerge dal Policlinico universitario A.Gemelli IRCCS in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI), che si celebra ogni anno il 21 settembre. Al Gemelli in fase di implementazione nuovi strumenti per la diagnosi e il monitoraggio a distanza dei pazienti con demenze per fornire un costante e sicuro contatto per le persone con Alzheimer e loro familiari e per ridurre i costi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dall’emergenza-19 è scaturito un ripensamento sulle modalità di assistenza per le persone affette dae per i loro familiari. E’ quanto emerge dal Policlinico universitario A.IRCCS in occasione della Giornata mondiale dell’, istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e dall’’s Disease International (ADI), che si celebra ogni anno il 21 settembre. Alin fase di implementazionestrumenti per la diagnosi e il monitoraggio adei pazienti con demenze per fornire un costante e sicuro contatto per le persone cone loro familiari e per ridurre i costi ...

Mannick73 : Quella di quest'anno (e poi la chiudo con le mie cronache) è stata un'edizione dell'Alzheimer Fest diversa dal soli… - mdacqua : Assenza di interesse, personalità sdoppiata, difficolta di concentrazione, dipendenza marcata, perdita della realtà… - insalutenews : Covid-19 e Alzheimer, nuovo modello di assistenza a distanza all’IRCCS Gemelli - - Mannick73 : RT @GiuliaBelard: #Covid e #Alzheimer. Quei giardini che nessuno sa di cui tutti dovremmo prenderci cura (di G. Belardelli) - romi_andrio : RT @BI_Italia: 'Le persone con demenza stanno morendo non solo per il virus, ma anche per la stessa strategia di isolamento che dovrebbe pr… -