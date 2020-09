Campionato al via | Castrovilli regala i primi 3 punti alla Fiorentina | Torino sconfitto 1-0

JuventusFCYouth : #Under23, si parte al Moccagatta contro la Pro Sesto ??? Il calendario completo dei bianconeri e il commento di Mis… - Fprime86 : RT @jgerna77: Non ci sono prove che la Roma con #Dzeko avrebbe vinto, ma ogni giorno di più capisco perché gli allenatori sognano la fine d… - sandocan82 : @AndrewMari1988 Più figlio di un allenatore mongoloide che ha già fatto un campionato intero giocando così e ha ini… - CornerKickBlog : +++Dal Governo via libera per l'ingresso di massimo 1000 spettatori negli stadi, si ritorna ad assistere agli event… - juanne78 : RT @clarinsolia: Inizia il mio 20esimo campionato Da sempre è difficile spiegare perché La Roma Scegliere di tifare Roma,soprattutto da n… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato via

"L'apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso". Così il ...«L'apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso». Così il ...Decisione presa durante una videoconferenza del ministro Boccia con le regioni. È arrivato l’ok del governo alla riapertura degli stadi delle squadre di Serie A in tutta Italia. Oggi, infatti, dopo ch ...