Bologna, Di Vaio sull'esordio col Milan: "Giochiamo contro un top team"

"Ci aspetta una partita difficile, l'avversario è un top team come peraltro abbiamo visto poco tempo fa a Milano sul finire dello scorso campionato. L'altra sera in Coppa il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell'autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti". Lo ha detto a Sky Sport il dirigente del Bologna Marco Di Vaio in vista dell'inizio della stagione che vedrà i rossoblu sfidare il Milan.

Sesto anno in serie A dell’era Saputo e il Bologna, alla vigilia di un campionato difficile ... Ora alla luce degli acquisti fatti dalla triade Bigon-Di Vaio-Sabatini mi sembra alquanto difficile che ...

Saputo conferma tutti: campione di stabilità

Continuità aziendale è il binario su cui viaggia, a passo lento, ma con una direzione di marcia ben chiara (no spese pazze, giovani da valorizzare e ‘nuovo’ Dall’Ara), il futuro rossoblù. Sono trascor ...

