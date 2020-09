Ballando Con le Stelle, Scardina prova ad entrare in gara dopo aver superato il Covid19 (Di sabato 19 settembre 2020) Questa sera parte il programma di Rai1, Ballando con Le Stelle. Tra i concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, anche Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta. Il pugile è stato costretto alla quarantena dopo essere stato contagiato ma pare abbia superato il Covid19. "Ha avuto due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi da poco e tenterà di entrare in gara", ha spiegato la conduttrice. Tra i giudici delle puntate anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ospite speciale Allegri, ex allenatore della Juve.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFPxUKchm O/"(Fonte: Ansa.it) Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 19 settembre 2020) Questa sera parte il programma di Rai1,con Le. Tra i concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, anche Daniele, ex fidanzato di Diletta Leotta. Il pugile è stato costretto alla quarantenaessere stato contagiato ma pare abbiail. "Ha avuto due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi da poco e tenterà diin", ha spiegato la conduttrice. Tra i giudici delle puntate anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ospite speciale Allegri, ex allenatore della Juve.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFPxUKchm O/"(Fonte: Ansa.it) Golssip.

