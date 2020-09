Ballando con le Stelle 2020 | alla prima puntata volano Conticini e Isoardi | Mussolini settima

(Di domenica 20 settembre 2020) Maykel Fonts e Alessandra15 E’ cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Elisae Paolocon le. I due concorrenti, in coppia rispettivamente con Raimondo Todaro e Veera Kinnunen, si sono infatti classificati ai primi due posti nella classifica generale (giuria + pubblico) delladello show ballerino di Milly Carlucci. Buon esordio anche per Alessandrache, con il ballerino Maykel Fonts, ha ottenuto laposizione.con le: Mariotto non si risparmia Dopo i dovuti ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - tempoweb : #BallandoConLeStelle #alessandramussolini pazza di Maykel Fonts E gela Selvaggia Lucarelli - Flaviet03629057 : Io un tango con Raimondo Todaro lo farei volentieri. Li ho amati?? #BallandoConLeStelle #RaimondoTodaro -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

"Io sono molto positivo. Sono qui per dare la carica ai ballerini". Antonio Razzi sceglie un aggettivo particolare per esordire a Ballando con le Stelle nel ruolo di uno dei 3 tribuni del popolo, che ...Inizia la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Finalmente, verrebbe da dire e in tutti i sensi. Milly Carlucci ha avuto mesi difficili ma alla fine il programma di Rai 1 è partito! Oggi 19 ...E’ cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Elisa Isoardi e Paolo Conticini a Ballando con le Stelle 2020. I due concorrenti, in coppia rispettivamente con Raimondo Todaro e Veera Kinnunen, si ...