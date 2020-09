Anche la Lombardia apre ai tifosi | 1000 negli stadi e 700 nei palasport

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - inLOMBARDIA : A Caravaggio, in provincia di Bergamo, puoi visitare il Santuario di Santa Maria del Fonte, uno dei più importanti… - myrtamerlino : Silvio #Berlusconi aveva la carica virale più alta del #SanRaffaele. La sua guarigione ci dice qualcosa sull'evoluz… - cintamtam : RT @andrea_pecchia: Anche la #Lombardia ha deciso per la riapertura degli impianti: 1000 persone negli stadi e 700 nei palasport. Proprio m… - thatsconte : Anche da parte della #Lombardia c'è il sì alla riapertura degli stadi: ammessi 1000 tifosi a partita [@Agenzia_Ansa] -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Lombardia

Non sarà una stagione come tutte le altre per il tecnico Massimiliano Sudati del Pieve 010 Under 17. Per... Attraverso l’ordinanza numero 610 emessa oggi pomeriggio dal presidente della Regione Attili ...Contagiati in netto rialzo, decessi in calo. Nell’ultimo bollettino coronavirus Italia reso noto dal Ministero della Salute sono stati registrati 1.907 casi positivi, in crescita rispetto ai 1.585 ann ...L'estate si avvia alla sua conclusione e l'autunno inizia a farsi sentire con temporali e piogge: le previsioni meteo dal 21 al 27 settembre 2020. Secondo le previsioni meteo da lunedì 21 settembre 20 ...