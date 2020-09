Allarme in tutta Europa per l'impennata di casi in Germania, Francia e Spagna (Di sabato 19 settembre 2020) 13.500 nuovi casi Oltralpe, positivo al virus anche il ministro dell'Economia Le Maire. Secondo picco in due giorni nel Regno Unito: 4.422 nuovi casi nelle ultime 24 ore Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 settembre 2020) 13.500 nuoviOltralpe, positivo al virus anche il ministro dell'Economia Le Maire. Secondo picco in due giorni nel Regno Unito: 4.422 nuovinelle ultime 24 ore

matteosalvinimi : Il grido d'allarme di mamme e papà preoccupati per il futuro dei loro figli, e come loro milioni di famiglie in tut… - AndreaMariniAgr : Io continuo a non capire nulla, allarme #COVID__19 #Covid_19 in tutta il mondo, ritorno forte anche in Europa, oggi… - AssiElena : RT @mgdj56: Il vero allarme #Fascismo in Italia è quello degli #Antifascisti e #TogheRosse,che alla fine diventerà un bumerang contro loro… - Cuoredifango : RT @mgdj56: Il vero allarme #Fascismo in Italia è quello degli #Antifascisti e #TogheRosse,che alla fine diventerà un bumerang contro loro… - monikindaaaa : RT @mgdj56: Il vero allarme #Fascismo in Italia è quello degli #Antifascisti e #TogheRosse,che alla fine diventerà un bumerang contro loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme tutta Covid Roma, nuovo allarme al Tribunale: una cancelliera positiva, chiudono uffici IV sezione Il Messaggero Ragazzina si ribella al padre-padrone che voleva farle sposare un cinquantenne

La madre ha difeso la figlia ed è rimasta ferita dal coltello che l’uomo brandiva. A dare l’allarme è stata la stessa ragazza VERSILIA. Lei ha detto no. Lui ha alzato il coltello su di lei, sua figlia ...

Coronavirus, ultime notizie: in Italia1.638 nuovi casi e 24 morti, mille spettatori per le partita di serie A

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 19 settembre. In aumento i nuovi casi in Italia: sono 1.638, 24 le vittime secondo l’ultimo bollettino, anche se restano ...

Il Coronavirus "corre" in Europa, in Germania è record di contagi nelle ultime 24 ore

L’autunno non è ancora iniziato ma il coronavirus ha già rialzato la testa in buona parte dell’Europa. Ora anche in Germania è tornato l’allarme, dopo un picco di nuovi contagi che non si verificava d ...

La madre ha difeso la figlia ed è rimasta ferita dal coltello che l’uomo brandiva. A dare l’allarme è stata la stessa ragazza VERSILIA. Lei ha detto no. Lui ha alzato il coltello su di lei, sua figlia ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 19 settembre. In aumento i nuovi casi in Italia: sono 1.638, 24 le vittime secondo l’ultimo bollettino, anche se restano ...L’autunno non è ancora iniziato ma il coronavirus ha già rialzato la testa in buona parte dell’Europa. Ora anche in Germania è tornato l’allarme, dopo un picco di nuovi contagi che non si verificava d ...