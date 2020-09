Willy | chiesto il sequestro dei beni ai fratelli Bianchi

(Di venerdì 18 settembre 2020) La Guardia di Finanza, in seguito agli accertamenti svolti sul reddito di cittadinanza percepito dai nuclei familiari deiGabriele e Marco, di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, indagati per l'omicidio diMonteiro Duarte a Colleferro, haai magistrati undiper 27mila euro. Le famiglie dei quattro, arrestati con l'accusa di omicidio volontario, secondo quanto emerso dai controlli, avrebbero percepito indebitamente la somma come reddito di cittadinanza. Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che le famiglie dei quattro indagati avrebbero omesso di indicare tutte le informazioni dovute. Sono così scattate le denunce per la violazione della legge sul reddito di cittadinanza. Una segnalazione ...

Corriere : ?? Automobili e vacanze di lusso, sfoggio di abiti e gioielli: era una vita sfarzosa quella dei fratelli Bianchi, ac… - fattoquotidiano : Omicidio Willy, chiesto il sequestro dei beni della famiglia Bianchi e la revoca del reddito di cittadinanza al pad… - SkyTG24 : Omicidio Willy, reddito di cittadinanza agli arrestati: chiesto sequestro beni a famiglie - tempoweb : La Guardia di #Finanza ha chiesto ai pm il sequestro di beni per 27mila euro ai due indagati che hanno percepito il… - pipposcifo1 : RT @SkyTG24: Omicidio Willy, reddito di cittadinanza agli arrestati: chiesto sequestro beni a famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : Willy chiesto

Macchine di lusso, vestiti firmati, orologi costosi. E’ questo quello che i fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia – i giovani accusati di omicidio volontario per la morte di Willy M ...Auto di lusso, orologi d’oro e soggiorni in alberghi stellati: questa la vita sfoggiata sui social dai 4, in particolare i fratelli Bianchi, indagati per l’omicidio di Willy, il 21enne massacrato di b ...I catenacci d'oro, o presunto tale. Gli orologi grossi come medaglie olimpiche. Gli anelli. I vestiti di marca. Le moto. La vacanza a Palmarola. La vacanza sulla Costiera Amalfitana. Lo champagne. Gli ...