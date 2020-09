Verona Roma | i convocati di Fonseca | ci sono Dzeko e Kumbulla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper il primo match delladella Serie A 2020/2021 Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper il primo match di campionato della, che sarà contro l’Hellas. Figurano nell’elenco dei giocatori chiamati dal tecnico giallorosso sia il partenteche il neo arrivato. 🟥🟧🟨🟨🟧🟥 🐺 Ecco i 21 giallorossi a disposizione per #✅ @ Pedro17 #ASpic.twitter.com/dO4nEumWUy — AS(@OfficialAS) September 18, ...

Si è svolta nell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo Armata Salvatore Farina, la cerimonia di avvicendamento al vertice ...Paulo Fonseca cerca di trattenere Edin Dzeko e prova ad allontanare le voci che vogliono il bosniaco a un passo dalla Juventus: "E' con noi ora, e non parleremo di questo perché non ha senso. Dzeko gi ...Nelle difficoltà dell’allenatore c’è anche quella di fare delle scelte a mercato aperto. Giocherà Kumbulla? Chi sarà il centravanti? Per il centravanti vedremo.