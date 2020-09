Usa | morto Winston Groom | autore di Forrest Gump

(Di venerdì 18 settembre 2020)a 77 anni Winstndi. La notizia confermata dalla Cnn che cita il primo cittadino di Fairhope. Èa 77 annidi. La notizia è stata riportata dalla Cnn che ha citato il sindaco della città natale dell’, Fairhope. Di seguito il tweet condiviso dalla Cnn con la notizia della morte dell’di, the American novelist and author of "," has died https://t.co/EmcsdTuDTu— CNN Breaking News (@cnnbrk) September ...

repubblica : Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' [aggiornamento delle 03:06] - PaoIniesta23 : RT @Venditti1976: “Stupido è chi lo stupido fa” ???? Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' - LaCasaDeiSogni6 : RT @Venditti1976: “Stupido è chi lo stupido fa” ???? Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' - rosatoeu : Usa, morto lo scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump'. Il romanzo di Groom, dopo l'uscita dell'omonimo fi… - mony76 : RT @Venditti1976: “Stupido è chi lo stupido fa” ???? Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morto

Agenzia ANSA

Dodici i nuovi casi a Ravenna e provincia, 9 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 110 nuovi casi, 61 erano già in isolamento al momento… Leggi ...In Europa e' allarme: a lanciarlo l'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms). La situazione e' seria. A ribadirlo Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa. In primavera e agli inizi dell'estate abbiam ...Sono stati diagnosticati oltre 30 milioni di casi di contagi da covid-19 nel mondo. La pandemia causata dal nuovo coronavirus ha ucciso più di 941.000 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre ...