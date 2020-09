UFFICIALE - Higuain lascia l' Europa e riparte dalla MLS | l' annuncio dell' Inter Miami

SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Ufficiale la risoluzione di contratto di Higuain L'attaccante argentino firmerà con l'Inter Miam… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, la nota del club: è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di #Higuain - PieAgo95 : UFFICIALE - Higuain all’#InterMiami L’ho salutato così ???? ?? Anni magici e ricchi di soddisfazioni, altri diffici… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il passaggio di #Higuain all'#InterMiami -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Higuain

Impatto cessioni Higuain e Matuidi su bilancio Juve 2021 – La risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain ha avuto un impatto negativo di 18,3 milioni di euro sul bilancio della Juventus 2019/2020. T ...Sono giorni decisamente caldi e concitati quelli che precedono l'inizio del campionato, previsto per domani alle ore 18:00 al Franchi di Firenze con la partita Fiorentina-Torino. Tanti gli aspetti che ...Gonzalo Higuain e la Juventus hanno ufficialmente divorziato: risoluzione consensuale tra il Pipita e il club bianconero. Una scelta che porta una minusvalenza da 18,3 milioni per la Signora che ha co ...