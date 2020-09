UFFICIALE Cremonese, rinnovato il prestito di Gaetano dal Napoli (Di venerdì 18 settembre 2020) La Cremonese ha annunciato il rinnovo del prestito di Gianluca Gaetano dal Napoli Gianluca Gaetano, giovane fantasista di proprietà del Napoli, giocherà un’altra stagione alla Cremonese. Ad annunciarlo, lo stesso club grigiorosso attraverso un comunicato UFFICIALE. «U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC Napoli per il rinnovo del prestito del calciatore Gianluca Gaetano. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula del prestito, Gaetano con la Cremonese ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Laha annunciato il rinnovo deldi GianlucadalGianluca, giovane fantasista di proprietà del, giocherà un’altra stagione alla. Ad annunciarlo, lo stesso club grigiorosso attraverso un comunicato. «U.S.comunica di aver raggiunto l’accordo con SSCper il rinnovo deldel calciatore Gianluca. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula delcon laha ...

1926_cri : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Gianluca #Gaetano torna alla #Cremonese in prestito dal #Napoli. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? h… - ilnapolionline : UFFICIALE - Gaetano alla Cremonese. Il classe 2000 a Radio Kiss Kiss: 'Osimhen? Mi ricorda Cavani' -… - BombeDiVlad : ??? Gianluca #Gaetano torna alla #Cremonese ?? Il comunicato ufficiale del club #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, Gaetano di nuovo in prestito alla Cremonese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, Gaetano di nuovo in prestito alla Cremonese -