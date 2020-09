Topolino e i suoi amici stanno arrivando su Disney+ (Di venerdì 18 settembre 2020) con la nuova serie di corti animati Il meraviglioso mondo di Topolino. Dal team dei creatori di Topolino, la serie di cortometraggi animati targata Disney Channel vincitrice degli Emmy Awards, arriva la nuova serie originale Disney+ che debutterà lo stesso giorno del compleanno di Topolino, mercoledì 18 novembre. A partire dal 27 novembre, ogni venerdì, verranno poi rilasciati due nuovi cortometraggi. Quest’anno debutteranno in anteprima un totale di dieci corti, con altri 10 previsti per l’estate 2021. Ne Il meraviglioso mondo di Topolino non c’è altro che divertimento ed entusiasmo per Topolino e i suoi migliori amici – Minni, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) con la nuova serie di corti animati Il meraviglioso mondo di. Dal team dei creatori di, la serie di cortometraggi animati targata Disney Channel vincitrice degli Emmy Awards, arriva la nuova serie originaleche debutterà lo stesso giorno del compleanno di, mercoledì 18 novembre. A partire dal 27 novembre, ogni venerdì, verranno poi rilasciati due nuovi cortometraggi. Quest’anno debutteranno in anteprima un totale di dieci corti, con altri 10 previsti per l’estate 2021. Ne Il meraviglioso mondo dinon c’è altro che divertimento ed entusiasmo pere imigliori– Minni, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto ...

