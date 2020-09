Tommaso Zorzi lancia la bomba: “Lui? Lo conosco, è stato con Gabriel Garko” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tommaso Zorzi lancia la bomba: “Lui? Lo conosco, è stato con Gabriel Garko”. Nella casa del Grande Fratello l’influencer ha rivelato qualcosa di molto privato sull’attore “Il segreto di Pulcinella” ci scherzano su un po’ di utenti su Twitter, che da tanto tempo avevano capito tutto. Eppure adesso abbiamo la conferma ufficiale, considerando che non … L'articolo Tommaso Zorzi lancia la bomba: “Lui? Lo conosco, è stato con Gabriel Garko” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020)la: “Lui? Lo, èconGarko”. Nella casa del Grande Fratello l’influencer ha rivelato qualcosa di molto privato sull’attore “Il segreto di Pulcinella” ci scherzano su un po’ di utenti su Twitter, che da tanto tempo avevano capito tutto. Eppure adesso abbiamo la conferma ufficiale, considerando che non … L'articolola: “Lui? Lo, èconGarko” proviene da YesLife.it.

