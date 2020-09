Tomaso Trussardi | «La morte di mio padre e di mio fratello | le cicatrici che restano»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ha impiegato un po’, Tomaso Trussardi, a dichiararsi a Michelle Huziker, come ha raccontato spesso la conduttrice negli ultimi anni, ma da quando lei è entrata nella sua vita, nel 2011, tutto è cambiato, e in meglio. Ne è certo, l’imprenditore, che si è raccontato a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 19 settembre, ndr). «Michelle è arrivata casualmente nella mia vita. Con lei si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce che nel giro di quattro anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie. Oggi sono un uomo felice», ha detto Trussardi a Silvia Toffanin.