Tesla Model Y - Al volante della Performance | peccato dover aspettare - VIDEO

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il Covid ha messo in ginocchio il mercato dell'auto, ma sono sicuro che se laY si potesse comprare già adesso, sarebbero in molti a farci un pensierino. Se elettrico dev'essere, infatti, questa sport-utility molto sport (ma anche in un certo senso molto utility) ha davvero tanti vantaggi: e forse, la prima a farne le spese sarebbe proprio la3, una berlina-quasi-coupé che non va bene per tutti. Prestazioni e non solo. Con tanti centimetri in più sulla testa e nel bagagliaio, un posto guida più ecumenico, una visibilità migliore (tranne dietro), laY piace già tanto. Come piacciono le sue prestazioni, assolutamente non penalizzate da una carrozzeria più alta: con 462 CV, la Suv può vantare un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. ...