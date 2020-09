SoC: il futuro di Exynos e Snapdragon (Di venerdì 18 settembre 2020) I SoC per dispositivi del segmento Mobile continuano la loro evoluzione e sia Qualcomm che Samsung hanno intenzione di potenziare i propri processori. SoC – Innovazione e potenziamento Durante gli ultimi anni il mondo dei processori SoC (System On a Chip) ha fatto passi da gigante e, in molti casi, ha dimostrato di poter competere con il mondo delle CPU dedicate. I modelli progettati da ARM sono ampiamente utilizzati dai differenti produttori e le fonderie di Samsung e TSMC hanno trovato vari benefici da queste collaborazioni. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Qualcomm e Samsung stiano progettando l’integrazione del nuovo Core ad alto potenziale progettato da ARM. Il prodotto in questione è il Cortex-X1: un modello custom del ben noto Cortex-A78. A differenza di quest’ultimo troviamo una maggiore velocità e un aumento della potenza, con ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 18 settembre 2020) I SoC per dispositivi del segmento Mobile continuano la loro evoluzione e sia Qualcomm che Samsung hanno intenzione di potenziare i propri processori. SoC – Innovazione e potenziamento Durante gli ultimi anni il mondo dei processori SoC (System On a Chip) ha fatto passi da gigante e, in molti casi, ha dimostrato di poter competere con il mondo delle CPU dedicate. I modelli progettati da ARM sono ampiamente utilizzati dai differenti produttori e le fonderie di Samsung e TSMC hanno trovato vari benefici da queste collaborazioni. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Qualcomm e Samsung stiano progettando l’integrazione del nuovo Core ad alto potenziale progettato da ARM. Il prodotto in questione è il Cortex-X1: un modello custom del ben noto Cortex-A78. A differenza di quest’ultimo troviamo una maggiore velocità e un aumento della potenza, con ...

about_big_data : RT @Filippo_Genzini: Mi fa piacere segnalare questo concetto di people analytics, che vale per il retail come per tutti gli altri settori d… - Filippo_Genzini : Mi fa piacere segnalare questo concetto di people analytics, che vale per il retail come per tutti gli altri settor… -