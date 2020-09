Samp: Ranieri, in bocca al lupo a Pirlo (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 18 SET - "Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po' di tempo per capire le nuove idee tattiche. A Pirlo faccio un grosso in bocca al lupo affinché possa diventare un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 18 SET - "Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po' di tempo per capire le nuove idee tattiche. Afaccio un grosso inalaffinché possa diventare un ...

aibexint : RT @rep_genova: Ranieri e la sua Samp: 'Riparto dallo zoccolo duro della salvezza' [di LORENZO MANGINI] [aggiornamento delle 16:31] https:/… - Ansa_Piemonte : Samp: Ranieri, in bocca al lupo a Pirlo. Tecnico doriano, che possa diventare tecnico successo #ANSA - rep_genova : Ranieri e la sua Samp: 'Riparto dallo zoccolo duro della salvezza' [di LORENZO MANGINI] [aggiornamento delle 16:31] - AnsaLiguria : Samp: Ranieri, in bocca al lupo a Pirlo. Tecnico doriano, che possa diventare tecnico successo #ANSA - Jspeed93 : Io ve lo dico. Noi abbiamo defezioni importanti in rosa e #Ranieri è un vecchio volpone del calcio. Questo ci intor… -