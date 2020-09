Regionali | Vacca Aism | “I candidati hanno sottoscritto la Carta dei diritti delle persone con Sclerosi Multipla”

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Sono stati cinque i confronti tra le Sezioni provinciali di Aism e i candidati in corsa alle elezioni regionali 2020 di Toscana, Marche, Puglia, Veneto e Liguria. Incontri che hanno avuto luogo anche sui canali social dell’Associazione ed aperti a tutte le persone con SM e ai loro famigliari, alle persone con disabilita’ e piu’ in generale a tutta l’opinione pubblica. A parlare di questo e dell’importanza del terzo settore per la ripartenza dell’intero sistema Paese post Covid-19 l’agenzia di stampa Dire ha raggiunto telefonicamente il dottor Francesco Vacca, Presidente di Aism.

rep_bari : Regionali, Beppe Vacca: 'Sto con Emiliano per il bene della Puglia, la destra è contro il Sud' [di ANTONELLO CASSAN… - infoitinterno : Regionali, Beppe Vacca: 'Sto con Emiliano per il bene della Puglia, la destra è contro il Sud' -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Vacca

La Repubblica

Liguria. Confronto tra le Sezioni provinciali di AISM e i candidati in corsa alle elezioni regionali in Liguria. Incontri che hanno avuto luogo anche sui canali social dell’associazione ed aperti a tu ...Tra le vecchie storie che ancora si raccontano in Afghanistan, la scacchiera di sabbia e sassi dove da oltre tre secoli si disputa il “Grande Gioco” e noto per essere la "Tomba degli imperi", è ben im ...On the road – Tutte le strade portano a teatro è il titolo dell’ottava stagione del Nuovo Teatro Sanità. Il direttore artistico Mario Gelardi in conferenza stampa rivela solo la prima parte del cartel ...