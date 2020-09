Microsoft Flight Simulator invaso da un enorme Gundam (Di venerdì 18 settembre 2020) Microsoft Flight Simulator è stato pubblicato qualche settimana fa ed è stato accolto molto positivamente dai giocatori. Tuttavia al suo interno ci sono diverse mancanze: questo significa che il gioco utilizza le immagini satellitari per generare le sue mappe con risultati esilaranti alcune volte, come ad esempio la trasformazione in condominio di Buckingham Palace.Ovviamente nel gioco non sono state implementate diverse attrazioni e tra queste citiamo Gundam. Ebbene, il modder jlawrence124 ha riempito questa lacuna creando una mod apposita. La statua di Gundam è alta 18 metri, si erge orgogliosamente accanto alla fabbrica Gundam a Yokohama in Giappone ed è stata completata pochissimi giorni fa: forse è proprio per questo che non è presente in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020)è stato pubblicato qualche settimana fa ed è stato accolto molto positivamente dai giocatori. Tuttavia al suo interno ci sono diverse mancanze: questo significa che il gioco utilizza le immagini satellitari per generare le sue mappe con risultati esilaranti alcune volte, come ad esempio la trasformazione in condominio di Buckingham Palace.Ovviamente nel gioco non sono state implementate diverse attrazioni e tra queste citiamo. Ebbene, il modder jlawrence124 ha riempito questa lacuna creando una mod apposita. La statua diè alta 18 metri, si erge orgogliosamente accanto alla fabbricaa Yokohama in Giappone ed è stata completata pochissimi giorni fa: forse è proprio per questo che non è presente in ...

