tvio2 : Marsala, teneva in casa cartucce e cocaina: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Marsala teneva

Tp24

Massimo Grillo, candidato sindaco a Marsala, attacca ancora una volta l'amministrazione Di Girolamo sulle strade allagate in città dopo l'acquazzone di lunedì. Ogni pretesto è buono per Grillo per att ..."Non è più tollerabile che ogni qualvolta piova in maniera un po’ più consistente si debba assistere all'allagamento delle strade ed allo "straripamento" delle condotte fognarie. La nostra città non è ...L’OSPEDALE DI MARSALA NON DIVENTERA’ COVID HOSPITAL. SARÀ L’OSPEDALE DI MAZARA AD ACCOGLIERE GLI AMMALATI GRAVI DEL CORONAVIRUS. LO HA DETTO L’ON. LO CURTO, LA QUALE HA AGGIUNTO SE DOVESSERO, Bensì QU ...