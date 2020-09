Mafia | estorsione | peculato | riciclaggio tra i candidati Zingaretti non dice nulla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tredici“impresentabili” nelle liste elettorali per le elezioni di domenica e lunedì prossimi. Maglia nera per la Campania, a seguire la Puglia e la Valle d’Aosta. Ad annunciare la “lista nera” è Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, al termine della relazione … L'articolo proviene da leggilo.org.

LaurusRobuffo : I carabinieri di Catania hanno arrestato 21 persone indagate per associazione mafiosa, traffico di droga, estorsion… - concentrazione : #mafia ed estorsione provincia di Latina, fondamentale collaborazione dei pentiti tra cui un esponente del clan Di… - LatinaQTW : Mafia ed estorsione, fondamentale collaborazione dei pentiti tra cui un esponente del clan Di Silvio - FF_AAediPolizia : RT @concentrazione: #mafia Imprenditori senza scrupoli, la rete scoperta a Latina, tra i reati anche estorsione aggravata dal metodo mafios… - concentrazione : #mafia Imprenditori senza scrupoli, la rete scoperta a Latina, tra i reati anche estorsione aggravata dal metodo ma… -

Latina – Nelle scorse ore, la Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con le Squadre Mobili di Napoli, Lucca e Caserta, ed il supporto della Divisione Anticrimine della Questura di Latina e del Re ...DOSSIER/10 Faide in atto ad Andria e Trinitapoli: la ricostruzione delle rivalità nella relazione Dia sul secondo semestre 2019. Rapine e assalti ai portavalori rappresentano le attività più proficue ...Era fine gennaio quando la squadra mobile di Latina arrestò e mise in carcere l'ex consigliera regionale del centrodestra Gina Cetrone, accusata di aver ingaggiato il clan di origine nomade Di Silvio ...