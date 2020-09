L’eurodeputato di estrema destra interrompe von der Leyen ma lei lo zittisce: “Predicate l’odio” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 16 settembre Ursula von der Leyen è intervenuta al Parlamento europeo per fare il punto sullo stato dell’Unione. A un certo punto, mentre parlava delle politiche sui flussi migratori e criticava l’approccio delle destre europee, è stata interrotta da Jorg Meuthen, leader del movimento xenofobo e di estrema destra Alternative für Deutschland, che fa parte del gruppo a cui aderisce anche la Lega di Matteo Salvini, evidentemente infastidito dalle parole della presidente della Commissione europea. “C’è una differenza fondamentale di come le destre guardano all’essere umano. Ci sono loro, che predicano l’odio, e ci siamo noi”. L'articolo L’eurodeputato di estrema destra interrompe von der ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 16 settembre Ursula von derè intervenuta al Parlamento europeo per fare il punto sullo stato dell’Unione. A un certo punto, mentre parlava delle politiche sui flussi migratori e criticava l’approccio delle destre europee, è stata interrotta da Jorg Meuthen, leader del movimento xenofobo e diAlternative für Deutschland, che fa parte del gruppo a cui aderisce anche la Lega di Matteo Salvini, evidentemente infastidito dalle parole della presidente della Commissione europea. “C’è una differenza fondamentale di come le destre guardano all’essere umano. Ci sono loro, che predicano l’odio, e ci siamo noi”. L'articolo L’eurodeputato divon der ...

