Lecce, Corvino: “Vogliamo costruire bene il club, mettendo le pedine nei posti giusti” (Di venerdì 18 settembre 2020) Pantaleo Corvino parla in conferenza stampa di quella che sarà la prossima stagione che vedrà impegnati i giocatori del Lecce dopo la retrocessione dal massimo campionato italiano.LE PAROLE DI Corvinocaption id="attachment 1003135" align="alignnone" width="2048" Corvino, getty images/caption"Ci sono ancora due settimane prima del gong finale del calciomercato. Direi ancora abbastanza, tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno al rush finale Noi, nonostante diverse situazioni complicate, stiamo riuscendo a mettere le pedine giuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere la nostra guida tecnica nelle condizioni migliori possibili per svolgere il proprio lavoro. Paganini e Listkowski nostri obiettivi? Sono due giocatori che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Pantaleoparla in conferenza stampa di quella che sarà la prossima stagione che vedrà impegnati i giocatori deldopo la retrocessione dal massimo campionato italiano.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1003135" align="alignnone" width="2048", getty images/caption"Ci sono ancora due settimane prima del gong finale del calciomercato. Direi ancora abbastanza, tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno al rush finale Noi, nonostante diverse situazioni complicate, stiamo riuscendo a mettere legiuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere la nostra guida tecnica nelle condizioni migliori possibili per svolgere il proprio lavoro. Paganini e Listkowski nostri obiettivi? Sono due giocatori che ...

