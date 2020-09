Il Milan è sempre vigile sulla situazione di Jovic come vice Ibra (Di venerdì 18 settembre 2020) Uno degli scontenti in casa Real Madrid è proprio Luka Jovic che avrebbe comunicato al suo allenatore Zinedine Zidane di voler essere trasferito anche all’estero qualora non avesse la possibilità di giocare con continuità da titolare. Attualmente, l’attaccante dell’once de gala dei blancos è Karim Benzema, e Jovic è la sua riserva di lusso, senza … L'articolo Il Milan è sempre vigile sulla situazione di Jovic come vice Ibra Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Uno degli scontenti in casa Real Madrid è proprio Lukache avrebbe comunicato al suo allenatore Zinedine Zidane di voler essere trasferito anche all’estero qualora non avesse la possibilità di giocare con continuità da titolare. Attualmente, l’attaccante dell’once de gala dei blancos è Karim Benzema, eè la sua riserva di lusso, senza … L'articolo Ildi

AntoVitiello : #Milan sempre più vicino all'acquisto a titolo definitivo di Ante #Rebic, anche se la cessione di André #Silva all'… - FIGCfemminile : C'È SEMPRE ?????? ?????????? ?????????? ?? ???? #MilanJuventus, big match della quarta giornata, si giocherà a ?????? ????????! ???? ???… - clalicalzi : Fuori 1 ma la strada è ancora lunga per la qualificazione mancano 2 partite ma siamo il Milan e abbiamo l'obbligo… - e_che_te_frega : @onestidal1908 certo che voi raggiungete sempre vette nuove ed irraggiungibili per comuni mortali... ma quando erav… - n_cate : @Giulio_Nosotti Madonna, io sboccai in un Parma Milan dopo un palo colpito da Sheva sempre in curva ospiti, attiran… -