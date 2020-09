007Vincentxxx : RT @CretellaRoberta: Hit parade, svetta collettivo trap FSK Satellite: Anche tra i vinili con il secondo lavoro Padre figlio e Spirito http… - CretellaRoberta : Hit parade, svetta collettivo trap FSK Satellite: Anche tra i vinili con il secondo lavoro Padre figlio e Spirito… - fisco24_info : Hit parade, svetta collettivo trap FSK Satellite: Anche tra i vinili con il secondo lavoro Padre figlio e Spirito - pola1945 : @charliecarla ,,,,,discoring, hit parade, la radio sempre accesa! Che tempi meravigliosi!!! - WorldRetrogames : È uscito un nuovo video Gameplay Retrogames World: Hit Parade Numero 1 (Commodore 64) - (2a parte) - [ CASSETTE EDI… -

Ultime Notizie dalla rete : Hit parade

Agenzia ANSA

Arriva il gruppo trap dei FSK Satellite e si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana (anche tra i vinili) secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il nuovo e secondo lavoro ...Referendum, informati ma non troppo. Il capitolo referendario non è entrato nella hit parade delle notizie. E non è un caso. La campagna referendaria sul taglio dei parlamentari volge al termine, rico ...Correva l’anno 1990, al governo c’era il ‘Divo’ Giulio Andreotti, alla radio i Pooh, Madonna, Phil Collins e George Michael si contendevano il primo posto della hit parade e il Paese tratteneva il fia ...