Grande Fratello VIP 5 | Pierpaolo Pretelli | Mio figlio mi ha reso una persona migliore in tutto

Pierpaolo Pretelli si lascia andare alle prime confidenze con gli inquilini del Grande Fratello VIP. L'occasione arriva durante una conversazione con Dayane Mello nella quale l'ex velino di Striscia la Notizia ha parlato di suo figlio Leonardo, nato tre anni fa dalla storia con la modella Ariadna Romero: "Lui parla sia lo spagnolo che l'italiano perché guarda i cartoni animati in italiano". In confessionale si apre e gli occhi si illuminano: Lui mi ha reso una persona diversa, migliore in tutto. Sono maturato. Da quando l'ho preso in braccio che è cambiato Pierpaolo. Quando hai un figlio, tutto quello che hai attorno perde d'importanza.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, il velino Pierpaolo Petrelli spettegola su Temptation: quella volta che Valeria Marini Il Tempo Grande Fratello Vip: Francesco Oppini

Francesco Oppini è conosciuto soprattutto per essere figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Da sempre coltiva due passioni che sono diventate per lui lavoro: le macchine e lo sport. Attualmente, inf ...

Maria Paola Gaglione, uccisa dal fratello?/ Compagno Ciro in procura “enorme dolore”

Morte Maria Paola Gaglione al centro della puntata di oggi di Quarto Grado: il compagno Ciro ascoltato in procura, le accuse al fratello di lei e le minacce La morte drammatica di Maria Paola Gaglione ...

Chi è Francesca Pepe? L’ex di Vittorio Sgarbi concorrente del Grande Fratello Vip

Francesca Pepe è nata a Carrara ed è arrivata seconda a Miss Europa 2016. Nel corso degli anni è divenuta famosa anche per avere avuto una relazione con Vittorio Sgarbi ed avere posato per Playboy. Tr ...

