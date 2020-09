Fifa 21, le tre novità più interessanti già presentate: Fut e carriera allenatore in risalto (Di venerdì 18 settembre 2020) Fifa 21, ecco le tanto attese valutazioni dei giocatori: la top 10 e gli 'italiani' più forti 11 settembre 2020 Fifa 21 arriva il 6 ottobre: le tre novità che ogni videogiocatore vorrebbe introdurre ... Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020)21, ecco le tanto attese valutazioni dei giocatori: la top 10 e gli 'italiani' più forti 11 settembre 202021 arriva il 6 ottobre: le tre novità che ogni videogiocatore vorrebbe introdurre ...

Ultime Notizie dalla rete : Fifa tre Fifa 21, le tre novità più interessanti già presentate: Fut e carriera allenatore in risalto Today.it FIFA, svolta epocale: un giocatore potrà rappresentare due Nazionali

Svolta epocale della FIFA. Secondo quanto riporta El Pais, il massimo organismo di calcio sarebbe pronto a cambiare le regole relative alle Nazionali. I giocatori avranno la possibilità di rappresenta ...

FIFA 21: quando esce la demo? Da quando si può giocare?

FIFA 21 sta per arrivare su Xbox One, PS4, Switch e PC. Tutto sembra già essere pronto, ma in realtà mancano ancora due passaggi fondamentali prima della pubblicazione. In altre parole non sappiamo an ...

Portogallo nella top 5 del Ranking Fifa, l'Italia sale al 12° posto

Tornano le partite, spazio alla Nations League e dopo mesi di stop forzato, il ranking Fifa fa registrare qualche cambiamento. Nella classifica di settembre diramata oggi dalla Federcalcio internazion ...

