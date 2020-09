Derby in notturna per i lupi | date e orari dalla prima alla settima giornata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La truppa di Piero Braglia farà il suo esordio in campionato il prossimo 27 settembre contro la Turris in casa. La LegaPro nelle scorse ore ha pubblicato il calendario1^7^del girone d’andata con. Avellino-Turris domenica 27 settembre (Ore 17.30) Viterbese-Avellino sabato 3 ottobre (ore 20.45) Avellino X In attesa di programmazione Palermo-Avellino domenica 11 ottobre (ore 15) Avellino-Juve Stabia 19 ottobre (ore 20.45) Y-Avellino In attesa di programmazione Avellino-Casertana 9 novembre 25 ottobre (ore 17.30) L'articolo proviene da Ante24.it.