De Luca: “Situazione sotto controllo, ma ci sarà aumento di contagi con apertura scuole” (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sulla situazione Covid in Campania. I contagi sono in crescita, con il 2,8% dei tamponi positivi e la nostra regione seconda per ricoverati con sintomi. Il governatore, però, assicura che la situazione è sotto controllo. “La nostra priorità è garantire la sicurezza dei nostri concittadini e al momento la situazione è sotto controllo. Oggi registriamo i positivi che sono sfuggiti ai controlli delle settimane scorse: entro la prima settimana di ottobre avremo un dato consolidato”. De Luca ha parlato anche della scuola, prossima alla riapertura. “Ci sarà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha fatto il punto sulla situazione Covid in Campania. Isono in crescita, con il 2,8% dei tamponi positivi e la nostra regione seconda per ricoverati con sintomi. Il governatore, però, assicura che la situazione è. “La nostra priorità è garantire la sicurezza dei nostri concittadini e al momento la situazione è. Oggi registriamo i positivi che sono sfuggiti ai controlli delle settimane scorse: entro la prima settimana di ottobre avremo un dato consolidato”. Deha parlato anche della scuola, prossima alla ri. “Ci sarà ...

