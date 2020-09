Da Salvini a Zingaretti, la sorte dei leader dopo le regionali (Di venerdì 18 settembre 2020) (Foto: Filippo Monteforte/Afp via Getty Images)Dalla due giorni dell’election day il destino dei leader uscirà fortemente influenzato. Per non dire ribaltato. Salvini, Zingaretti, Conte, Meloni, perfino il redivivo Di Maio, il quasi scomparso Renzi, il convalescente Berlusconi. Dai risultati delle regionali di domenica e lunedì, e in misura minore del referendum, dipenderà la solidità del governo verso l’autunno di una nuova finanziaria e soprattutto di un Recovery Plan ancora in alto mare. Ma anche il futuro prossimo di segretari e leader: se la scontata vittoria del Sì al quesito referendario lenirà in parte l’immancabile flop del Movimento 5 stelle alle amministrative, e ciascuno godrà di un pezzo di quel risultato, dalla Puglia e ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) (Foto: Filippo Monteforte/Afp via Getty Images)Dalla due giorni dell’election day il destino deiuscirà fortemente influenzato. Per non dire ribaltato., Conte, Meloni, perfino il redivivo Di Maio, il quasi scomparso Renzi, il convalescente Berlusconi. Dai risultati delledi domenica e lunedì, e in misura minore del referendum, dipenderà la solidità del governo verso l’autunno di una nuova finanziaria e soprattutto di un Recovery Plan ancora in alto mare. Ma anche il futuro prossimo di segretari e: se la scontata vittoria del Sì al quesito referendario lenirà in parte l’immancabile flop del Movimento 5 stelle alle amministrative, e ciascuno godrà di un pezzo di quel risultato, dalla Puglia e ...

